البابا: رفض دخول المهاجرين إلى أوروبا "خطيئة جسيمة"

دعا البابا فرنسيس الأربعاء، إلى مزيد من التعاطف مع المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر والكوارث، والاضطهاد، خاصة أولئك الساعين للوصول إلى أوروبا من إفريقيا عبر البحر المتوسط، واعتبر أن رفضهم "خطيئة جسيمة".

وأدان البابا الجهود المبذولة لمنع دخول المهاجرين، مستذكرا أولئك الذين توفوا، لا سيما في الصحارى، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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وشدد البابا على "ضرورة القول بوضوح إن هناك من يعمل بشكل ممنهج وبكل الوسائل من أجل رفض المهاجرين، وهذا الأمر هو خطيئة جسيمة حين يُقَام بوعي ومسؤولية".

وكرر البابا تحذيره من تحول البحر المتوسط إلى "مقبرة"، حيث فقد أكثر من 3000 مهاجر العام الماضي وفقا للأمم المتحدة.

وأضاف: "بعض الصحارى أيضًا قد تحولت بدورها إلى مقابر للمهاجرين"، لافتًا إلى أنه "في بعض الحالات، يُحْمَل المهاجرون إلى الصحراء ويتركون هناك".

وأشار البابا إلى أنه "في زمن الأقمار الصناعية والمُسَيَّرات، هناك رجال ونساء وأطفال يجب ألا يراهم أحد، الله فقط من يراهم ويصغي إلى صرختهم".

ورغم أن البابا لم يحدد بلدًا معينًا في حديثه، أشار إلى أن كلمة البحر تشمل "أيضًا المحيطات، البحيرات، الأنهار، وكل المساحات المائية الخطيرة التي يضطر كثير من الإخوة والأخوات من جميع أنحاء العالم إلى عبورها لبلوغ وجهاتهم".

وأوضح البابا أن "هناك شيئًا يمكننا جميعًا أن نتفق عليه، وهو أنه لا يفترض لمهاجري اليوم أن يكونوا في تلك البحار والصحارى. وهذا لا يمكن تحقيقه من خلال قوانين أكثر تقييدًا أو بعسكرة الحدود أو برفض الاستقبال، بل من خلال توسيع طرق الدخول الآمنة والنظامية وتسهيل لجوء من يهربون من الحروب، العنف، الاضطهاد، والكوارث المختلفة".

وفي أيار/مايو الماضي، أقرّ الاتحاد الأوروبي بـ"صعوبة الوضع" بعدما أشار تحقيق استقصائي إلى أن تونس، المغرب، وموريتانيا تلقي بالمهاجرين في الصحراء باستخدام أموال يوفرها الاتحاد.

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وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع الدول الثلاث تضمنت بنودًا تنص صراحة على تمويل تدابير معززة لوقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.