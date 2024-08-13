قالت دائرة الاستخبارات الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من التصرفات "المجنونة"، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وتسعى لاستبداله بوزير الداخلية السابق، أرسين أفاكوف، بحسب موقع "rg.ru" الروسي.

وذكر الموقع أن الاختيار وقع على أفاكوف - المدرج في سجل الإرهابيين والمتطرفين في الاتحاد الروسي - جاء في وقت يتزايد فيه "الاستياء" من زيلينسكي في أوساط النخب الأمريكية.

ولفت إلى أن الأمريكيين يشعرون بالقلق من "الخطوات المجنونة" لرئيس أوكرانيا، والتي تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود هذا البلد.

ووفقًا للجهاز الروسي، يرى الأمريكيون أن نقاط قوة أفاكوف تتمثل في علاقاته الوثيقة مع التشكيلات القومية الأوكرانية واتصالاته المستمرة مع قادة الدول الأوروبية".

كما "ترى واشنطن أيضًا أن وزير الداخلية السابق أقل فسادًا وأكثر قابلية للإدارة"، بحسب الجهاز، الذي أشار إلى أن المنظمات غير الحكومية الأمريكية وضعت سيناريو إقالة زيلينسكي عبر شن "حملة إعلامية قوية لتشويه سمعة الرئيس من أجل إجباره على الاستقالة".

وأوضح الجهاز الاستخباري أن "الولايات المتحدة تناقش مسألة استبدال رئيس الدولة مع سياسيين أوكرانيين آخرين، وعلى وجه الخصوص، مع رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو والرئيس السابق بيترو بوروشينكو ونواب الحزب الرئاسي خادم الشعب".