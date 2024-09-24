"العالم أكبر من خمسة".. تركيا تروج لنظرية أردوغان في نيويورك (فيديو)

جابت شاحنات ذات شاشات رقمية عملاقة شوارع رئيسية بمدينة نيويورك الأمريكية، الإثنين، وعرضت "دعاية تركية" لإصلاح الأمم المتحدة.

وقالت وكالة "الأناضول" إن ذلك "يأتي بالتنسيق من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تزامنا مع توافد عدد كبير من الزوار من كافة أنحاء العالم إلى نيويورك، بسبب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتجولت الشاحنات في شوارع نيويورك الأكثر ازدحاما وعليها عبارات من قبيل: "أبعد من خمسة: بناء نظام عالمي للجميع"، و"نظام عالمي يتجاوز الخمسة: مستقبل أكثر عدلاً للجميع"، و "أمم متحدة خاضعة للإصلاح من أجل عالم أكثر عدلاً"، و"تركيا: شريك في المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أطلق عام 2013 لأول مرة تصريحه الشهير "العالم أكبر من خمسة" في إشارة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن تلك الدول الخمسة جعلت دور الأمم المتحدة دون فعالية.

وتنطلق الثلاثاء في نيويورك أعمال الدورة الـ 79 والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عدد كبير من زعماء العالم.