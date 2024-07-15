أكد مسؤولون فدراليون، اليوم الاثنين، أن المحققين في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب في "بتلر" بولاية بنسلفانيا، لم يحددوا بعد "أيديولوجية" مطلق النار، وأنه تصرف من تلقاء نفسه.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية إنها قتلت مطلق النار المشتبه فيه، الذي أطلق الرصاص على ترامب من موقع مرتفع خارج التجمع.

وقبل وقت قصير من سماع أصوات أعيرة نارية، لاحظ المتظاهرون رجلًا يتسلق سطح مبنى مجاور، وحذروا الشرطة المحلية، وفقًا لاثنين من مسؤولي إنفاذ القانون.

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وصعد ضابط إلى السطح، وواجه كروكس الذي صوب بندقيته نحوه ليتراجع الضابط إلى أسفل الدرج، وأطلق ماثيو كروكس النار بسرعة على الرئيس السابق دونالد ترامب، حينئذ أطلق قناصة الخدمة السرية الأمريكية النار عليه.

من جانبه، أمر الرئيس جو بايدن جهاز الخدمة السرية الأمريكي بمراجعة جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ اليوم الاثنين في ميلووكي.

وحثّ بايدن الأمريكيين على عدم وضع افتراضات بشأن دوافع مطلق النار الذي قتله جهاز الخدمة السرية الأمريكية، مؤكدًا أنهم يعملون بسرعة على التحقيق في الحادث.