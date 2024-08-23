دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، الأطراف الأوروبية إلى منع توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إن عراقجي تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة.

وقال عراقجي لنظيره الفرنسي، "على فرنسا وباقي الأطراف الأوروبية أن تركز أنظارها على الكيان الإسرائيلي، من أجل الحيلولة دون توسع الحرب والصراع في المنطقة."

وطالب عراقجي فرنسا والأطراف الغربية الأخرى بمنع انتشار الحرب وزيادة التوترات في المنطقة، قائلاً "إن المذنب الوحيد في هذا الوضع هو تركيز النظام الصهيوني"، في إشارة إلى تعقيد القضايا في منطقة الشرق الأوسط، وسياسات وأفعال النظام الإسرائيلي الرامية إلى تكثيف التوتر وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة.

واعتبر عراقجي قيام إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "انتهاكا لا يُغتفر لأمن وسيادة إيران"، وأكد حق إيران في معاقبة المعتدي.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني استعداد بلاده لمواصلة المشاورات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية في مجال مكافحة الإرهاب، والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في أن تستمر المشاورات الثنائية لهذا الغرض، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في حرب غزة، مشددا على ضرورة الحوار مع الأطراف كافة، بهدف خفض التوتر وتحقيق السلام.

وفي سياق متصل، تحدث عراقجي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الرسمي.

وأكد عراقجي أن "إيران لا تسعى لتوسيع الصراع، لكنها لن تتخلى عن حقها في الرد على إسرائيل."

وتوعد كبار المسؤولين في إيران، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، إسرائيل برد حاسم وقوي، ردا على اغتيال هنية في محل إقامته شمالي طهران في 31 من يوليو/تموز الماضي.