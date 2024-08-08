أظهر استطلاع أجرته إبسوس ونُشر، يوم الخميس، أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كامالا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 42% مقابل 37%.

وتشكل النتيجة صدمة جديدة للرئيس الأمريكي السابق، الذي كان يمني النفس باستمرار جو بايدن في السباق الرئاسي، نظرا لضعف قدراته وتخطيط حملته لسنوات على استراتيجيات للتعامل معه في السابق، إلا أن دخول كامالا هاريس للسباق خلط أوراق حملة الرئيس الجمهوري السابق.

ووسعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في 22 و23 يوليو/ تموز وأظهر تفوقها بنسبة 37% مقابل 34% لصالح ترامب، بحسب "رويترز".

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وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 2045 أمريكياً ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد وأجري في الفترة من 2-7 أغسطس/ آب أن 4% من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة مع 10% في يوليو/ تموز.

وأجرت "إبسوس" استطلاع أغسطس/ آب بشكل مستقل عن "رويترز".

ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 يوليو/ تموز عندما انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاماً) ودعم ترشحها بعد أداء كارثي في ​​مناظرة أمام ترامب في 27 يونيو/ حزيران.