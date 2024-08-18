يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة أذربيجان، اليوم الأحد، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للكرملين.

وأفاد الكرملين بأن الزيارة الرسمية ستستمر يومي الـ18

والـ 19 من أغسطس/ آب الجاري، وأن الجانبين يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية والتحالف بين البلدين.

ويناقش الطرفان القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، ومن المتوقع صدور بيان مشترك عقب الزيارة، بالإضافة إلى توقيع وثائق حكومية دولية.

وكان آخر لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مطلع يوليو/تموز الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.