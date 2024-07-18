نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بجدية في الدعوات التي تطالبه بالانسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة، وإن انسحابه بات "مسألة وقت".

وذكر مصدر طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة: "يدرس الأمر بالفعل، أعلم ذلك على وجه اليقين... إنه يفكر في هذا الأمر بجدية بالغة".

ويواجه بايدن (81 عاما) ضغوطا متزايدة من شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي للانسحاب من الانتخابات، بعد أداء ضعيف في مناظرة أمام منافسه من الحزب الجهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، ما أثار القلق تجاه سنه وقدرته على الفوز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وتحدى الرئيس تلك الدعوات قائلا إنه فاز بملايين الأصوات في الانتخابات التمهيدية على مدى الأشهر الماضية، وإنه خيار الناخبين الديمقراطيين.

وتعهد بايدن يوم الأربعاء "بالمشاركة بكل ما لديه من عزيمة" في انتخابات العام الجاري.

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وقال مصدر آخر، وهو مساعد أحد النواب الديمقراطيين بالكونغرس، إن من الواضح أن الرئيس يواجه وضعاً صعباً، وذلك بعد أن حثه نواب منهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على الانسحاب من الانتخابات.

وأضاف "يبدو الأمر وكأنه مسألة وقت.. وليس احتمالا".

ويتعافى بايدن من كوفيد-19 في منزله الشاطئي بولاية ديلاوير. ولم تكن لديه أي أحداث عامة اليوم الخميس بعد اختتام رحلة إلى ولاية نيفادا المتأرجحة سياسيا أمس الأربعاء.

وتركز حملة بايدن على 3 ولايات من أصل 7 تشهد منافسة بعد المناظرة، لكنها رفضت التلميحات بأنه مستعد للانسحاب.

وقال كوينتين فولكس نائب مدير الحملة في ميلووكي حيث يعقد مؤتمر الحزب الجمهوري "إنه ليس مترددا حيال أي شيء. الرئيس اتخذ قراره. جو بايدن قال إنه يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة. حملتنا تمضي قدما".

فيما أفاد مصدر آخر، وهو مسؤول في حملة بايدن، بعكس ذلك قائلا "نعم، انتهى الأمر. إنها مسألة وقت فقط".