قيادي ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب

قال آلان كلندينين عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية عن ولاية فلوريدا الأحد، إن الرئيس جو بايدن يجب أن ينسحب من الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي ويسمح لنائبته كاملا هاريس بأن تحل محله.

وكتب كلندينين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سيتذكر المؤرخون جو بايدن باعتباره أحد أفضل الرؤساء في التاريخ الأمريكي، لكن هذه الانتخابات تتعلق بالسنوات الأربع المقبلة، وليس بالسنوات الثلاث ونصف السنة الماضية"، بحسب وكالة "رويترز".

وتعد اللجنة الوطنية الديمقراطية، بمثابة الهيئة الرسمية الحاكمة للحزب الديمقراطي الأمريكي.

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وتحاصر بايدن، دعوات للتنحي والانسحاب من السباق الانتخابي، بعد الأداء "الكارثي" خلال مناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

في المقابل، تتزايد حظوظ نائبته كامالا هاريس، ويتصاعد نجمها لتحل مكانه مرشحة للحزب، بمواجهة ترامب.