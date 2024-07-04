ترامب يهاجم كامالا هاريس.. وحملة بايدن ترد

وصفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، منافسه الجمهوري دونالد ترامب بـ"السيئ".

جاء ذلك، ردا على وصف ترامب، نائبة الرئيس بايدن كامالا هاريس بـ"السيئة".

وقالت حملة بايدن: "لا يا دونالد.. أنت السيئ، لأنك تقوم بإهانة النساء".

وكان ترامب سخر في فيديو مسرب من قلب ملعب غولف حيث يمارس رياضته المفضلة، من الرئيس الحالي جو بايدن، واصفاً إياه بأنه "خردة قديمة".

وقال ترامب، إن بايدن انسحب من السباق الرئاسي عقب المناظرة الأخيرة بينهما، وإن البديل "نائبته السيئة".

وأشار ترامب، وهو يجلس على عربة غولف، إلى أن انسحاب بايدن يعني أن كامالا هاريس ستكون البديلة المحتملة للديمقراطيين، قائلاً إنها "سيئة للغاية ومثيرة للشفقة".