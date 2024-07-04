logo
العالم

ترامب يهاجم كامالا هاريس.. وحملة بايدن ترد

ترامب يهاجم كامالا هاريس.. وحملة بايدن ترد
دونالد ترامبالمصدر: (رويترز)
فريق التحرير
فريق التحرير
04 يوليو 2024، 5:25 م

وصفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، منافسه الجمهوري دونالد ترامب بـ"السيئ".

جاء ذلك، ردا على وصف ترامب، نائبة الرئيس بايدن كامالا هاريس بـ"السيئة".

وقالت حملة بايدن: "لا يا دونالد.. أنت السيئ، لأنك تقوم بإهانة النساء".

أخبار ذات علاقة

ترامب: أخرجتُ بايدن من السباق الانتخابي (فيديو)

 

وكان ترامب سخر في فيديو مسرب من قلب ملعب غولف حيث يمارس رياضته المفضلة، من الرئيس الحالي جو بايدن، واصفاً إياه بأنه "خردة قديمة".

وقال ترامب، إن بايدن انسحب من السباق الرئاسي عقب المناظرة الأخيرة بينهما، وإن البديل "نائبته السيئة".

وأشار ترامب، وهو يجلس على عربة غولف، إلى أن انسحاب بايدن يعني أن كامالا هاريس ستكون البديلة المحتملة للديمقراطيين، قائلاً إنها "سيئة للغاية ومثيرة للشفقة".

أمريكا

أخبار ذات صلة

أوكرانيا تعلن استهداف مصنع عسكري في روسيا بمسيرة هجوميّة
أوكرانيا تعلن استهداف مصنع عسكري في روسيا بمسيرة هجوميّة
سوناك يقر بالهزيمة ويتحمل مسؤولية الخسارة في انتخابات بريطانيا
سوناك يقر بالهزيمة ويتحمل مسؤولية الخسارة في انتخابات بريطانيا
نتائج أولية.. فوز حزب "العمال" بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني
نتائج أولية.. فوز حزب "العمال" بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني
وسط عزوف انتخابي وتوتر إقليمي.. ترقب نتائج جولة الحسم لانتخاب رئيس لإيران
وسط عزوف انتخابي وتوتر إقليمي.. ترقب نتائج جولة الحسم لانتخاب رئيس لإيران
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC