إستونيا: "الناتو" سيبحث زيادة الإنفاق العسكري للأعضاء

قالت نائبة وزير الدفاع الإستوني تولي دونتون، اليوم الثلاثاء، إن حلف "الناتو" سيبحث في قمة لاهاي عام 2025 زيادة إنفاق الدول الأعضاء العسكري من 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، إلى 3%.

وأضافت دونتوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، "لقد بدأنا نرى تحركًا نحو اتفاق جديد في قمة لاهاي، ونريد الوصول إلى 2.5-3%.

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وأوضحت أنه في حين قال عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ أشهر إن الموضوع لم يُطرح على جدول أعمال القمة الجارية في واشنطن، فإن "المزيد من وزراء الدفاع يتفقون على أن 2% من الناتج المحلي الإجمالي ليس كافيًا".

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تحقق 23 دولة فقط من الدول الأعضاء في "الناتو" البالغ عددها 32 دولة هدف الإنفاق العسكري بـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

وتبدأ اليوم الثلاثاء قمة حلف "الناتو"، والتي ستكون الأخيرة للأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ، حيث سيتم استبداله برئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الممثلين الدائمين لدول "الناتو" في اجتماع بالمقر الرئيس في بروكسل.