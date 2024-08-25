كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مفاوضات تجري حاليا مع السعودية وقطر وتركيا وسويسرا، بشأن عقد قمة ثانية للسلام بين أوكرانيا وروسيا، في الهند، وفق وكالة "رويترز".

وقال زيلينسكي، خلال حديث مع صحفيين هنود تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، إنه "أبلغ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" أنه سيدعم استضافة الهند للقمة الثانية للسلام.

ونوّه زيلينسكي إلى أن كييف لا يمكن أن تنظم قمة للسلام في بلد لم يوقّع على البيان الختامي للقمة السابقة.

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وعُقدت القمة السابقة، منتصف يونيو \ حزيران الماضي، في سويسرا وحضرها ممثلون عن الكثير من الدول والمنظمات، لكن الهند لم تحضر القمة.

وكان "مودي" وصل إلى كييف، الجمعة، بالقطار من بولندا، أشد حلفاء أوكرانيا، لعقد اجتماع تاريخي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.