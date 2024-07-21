قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يستعد لسيناريو اختيار كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن بديلة عنه كمرشحة للسباق الرئاسي، عبر "خطة هجومية".

وأضافت الصحيفة أن فريق ترامب أعد مقالات معارضة عن هاريس، وأجرى استطلاع رأي لاختبار نقاط ضعفها.



وأشارت إلى أن الفريق يستعد لنشر إعلانات تركز على سجلها في البيت الأبيض، وما كانت تشغله في ولاية كاليفورنيا قبل وصولها إلى واشنطن.



وبيّنت أن الفريق جهز مقالات وتقارير مشابهة ضد بعض الأسماء الديمقراطية التي قد تترشح حال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، لكن جل تركيزهم على هاريس.



ووفق الصحيفة، فإن ترامب خفف انتقاده لبايدن أخيرا حتى يرشحه الحزب رسميا، ويفوت أوان استبداله، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق يفضل بايدن لانخفاض معدلات تأييده، وقدرته على هزيمته في الانتخابات المقبلة.



وتتزايد الضغوط على بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، وذلك بعد أدائه الضعيف في المناظرة التي جرت مع منافسه ترامب، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن أهليته وقدرته على العودة إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.