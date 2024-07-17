بعد محاولة الاغتيال.. ترامب يتفوق على بايدن في الولايات المتأرجحة

تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسه جو بايدن في الولايات المتأرجحة التي ستحدد نتائج الانتخابات الرئاسية، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجرته The Times / SAY 24، حقق ترامب الفارق الأكبر بنسبة 7 نقاط في ولاية أريزونا، بينما تقدم بفارق 5 نقاط في ولاية ويسكونسن، و 4 نقاط في ولايات نورث كارولاينا وجورجيا ونيفادا.

وكشف الاستطلاع، أن "ترامب يتفوق على بايدن في ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن".

وأظهر الاستطلاع، أن "ترامب فاز بفارق 7 نقاط في أريزونا، و5 نقاط في ويسكونسن، و4 نقاط في كارولينا الشمالية وجورجيا ونيفادا، و3 نقاط في بنسلفانيا، و2 نقطة في ميشيغان".

في حين قال حوالي 10٪ من المشاركين في الاستطلاع في هذه الولايات المتأرجحة إنهم لم يتخذوا قرارهم النهائي بعد ، فإن نسبة الذين يعتزمون التصويت لصالح روبرت إف. كينيدي جونيور كمرشح مستقل في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر تتراوح بين 3٪ و 5٪.

وتلعب الولايات المتأرجحة التي تتراوح بين الديمقراطيين والجمهوريين في كل دورة من الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات الفرعية في الولايات المتحدة، دورا مهما وكبيرا في مصير الانتخابات.

وتركز الأحزاب حملاتها الانتخابية بشكل خاص على هذه الولايات المتأرجحة ذات الأهمية الحاسمة التي يعتبرون الناخبين المترددين المهمين فيها.