استأنف ممثلو الادعاء الأمريكيون رسميا الأربعاء قرار قاضية اتحادية برفض الدعوى الجنائية التي رفعها المحقق الخاص جاك سميث واتهم فيها دونالد ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد انتهاء رئاسته، وفق رويترز.

وقدم مكتب سميث إشعارا يفيد بأنه سيطلب من محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة في أتلانتا إحياء القضية وإلغاء الحكم الصادر في 15 يوليو تموز عن القاضية إيلين كانون بالمحكمة الجزئية في ولاية فلوريدا والذي رأى أن سميث الذي يقود الادعاء تم تعيينه بشكل غير قانوني في منصبه ولا يتمتع بسلطة التقدم بالقضية للعدالة.

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وتوصلت كانون التي عينها ترامب في عام 2020 إلى أن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند الذي عين سميث في عام 2022 للإشراف على التحقيقات المتعلقة بترامب، لم يكن لديه سلطة "تعيين مسؤول اتحادي يتمتع بنوع من سلطة الادعاء التي يمارسها المستشار الخاص سميث".