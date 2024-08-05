قال موقع "بوليتيكو" الإخباري، إن نهج الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا سيكون بمثابة اختبار حاسم للسياسة الخارجية للبلاد التي تشهد انتخابات رئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكر الموقع، في تقرير، أن "أوكرانيا قد تتنفس الصعداء، سواء فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس".

وأشار التقرير إلى نتيجتين لا يراهن عليهما، أولهما: "تحرك ترامب ونائبه جيه دي فانس، لإنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة، وتقليص الدعم الأمريكي لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.. وثانيهما: استمرارية حقبة بايدن من خلال كامالا هاريس وتقديمها حزم مساعدات تدريجية وكبيرة لأوكرانيا".

وأردف الموقع أنه "إذا تم تجاهل الضوضاء حول ترامب وإلقاء نظرة على الإجراءات الفعلية، فإن إمكانية اتباع نهج أكثر تعاطفًا مع أوكرانيا أصبحت واضحة".

وتابع: "أما بالنسبة لهاريس، فمن المؤكد أنها لن تجلب نفس الأشخاص أو الافتراضات الأساسية مثل بايدن في نهجها للحرب - وهو ما قد يكون مفيدًا أيضًا لأوكرانيا".

"وبعد أن تم دفنها في الأخبار السياسية في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ نقاش أكثر ديناميكية في الظهور داخل المعسكرين"، بحسب الموقع.

وتعني هذه المناقشات التي تدور خلف الكواليس أن آراء ترامب وهاريس، وفي نهاية المطاف سياساتهما، ما تزال في حالة تغير مستمر، وفق الموقع.

ولفت إلى أنه "من الواضح أن هذا أمر وجودي بالنسبة للأوكرانيين. فالقرارات الأمريكية بشأن المساعدات العسكرية، والإشارات السياسية بشأن أي تسوية، والدعم المستقبلي لكييف وعلاقتها مع بوتين، سوف تقرر نوع الدولة التي قد يتمتع بها الأوكرانيون".

وقال إن النهج الذي تنتهجه الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا سوف يكون بمثابة اختبار حاسم للسياسة الخارجية الأمريكية في المستقبل. وسوف يكون هذا أفضل إشارة نحصل عليها بشأن نهج الإدارة المقبلة تجاه حلف شمال الأطلسي، والتزاماتها تجاه الحلفاء الآخرين.

وتابع: "كما هو الحال في معظم القضايا، لم يكن لدى هاريس الوقت الكافي لتوضيح آرائها بشأن العالم علناً منذ خطت فجأة لقيادة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة. وبالنسبة للمسؤولين الأجانب والناخبين على حد سواء، فهي عبارة عن لوحة فارغة في الغالب لإسقاط الآمال والقلق عليها".

ووفق "بوليتيكو"، فإنه بناءً على محادثات أجراها كاتب المقال الصحفي والكاتب الأمريكي ماثيو كامينسكي مع الأوكرانيين المقربين من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فإنك تسمع شيئين في وقت واحد: هاريس تبعث على الاطمئنان كعضو في فريق يعرفونه جيدًا - وهم يريدون أيضًا أن تنفصل عنه بمجرد وصولها إلى المكتب البيضاوي.

واعتبر الموقع الأمريكي أن "الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي وبين إدارة بايدن والمعسكر المؤيد لأوكرانيا في واشنطن أكبر مما يُعلن عنه. ففي العلن، يولي الأوكرانيون وحلفاؤهم إلى جانب أغلب الديمقراطيين الفضل الكامل لبايدن في بناء تحالف عالمي وحشد الدعم العسكري والاقتصادي غير المسبوق لكييف. وفي الخفاء، تكون هذه التقييمات أقل سخاءً، ومن بعض المسؤولين الأوكرانيين، لاذعة".

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واستطرد: "لقد أبطأ بايدن توريد الأسلحة وفرض قيودًا على استخدامها؛ بسبب القلق بشأن التصعيد مع قوة مسلحة نوويًّا في روسيا. لقد أعاق تحذير بايدن وتردده المتكرر طوال الحرب حملة أوكرانيا وأثار أعصاب كييف".

ويعكس هذا الحذر غرائز بايدن وفريقه. فخلال فترة ولايته، كانت السياسة الخارجية تحت سيطرة فريق صغير من المستشارين القدامى - وخاصة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائبه جون فينر، ووزير الخارجية أنتوني بلينكين.

ومن غير المتوقع أن يبقى أي منهم في إدارة هاريس.

وقال التقرير، إن بديل تقديم دعم أقوى لأوكرانيا يتمثل القبول بامتلاك روسيا لمناطق نفوذ، وبالتالي تحقيق النصر هناك، وهو ما من شأنه أن يقوض المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وأضاف: "هناك صراع حول الاتجاه الذي سيسلكه ترامب في السياسة الخارجية، وهو الصراع الذي يكاد يكون بعيداً عن الأنظار. ومثل هاريس، فقد أرسل إشارات بشأن أوكرانيا يعلق عليها جميع الأطراف في هذا النقاش آمالهم، من بوتين إلى الجناح الانعزالي الصاعد في الحزب الجمهوري إلى زيلينسكي نفسه".

وتابع: "لقد أدت "هوية ترامب الشخصية" إلى اختيار فانس، الذي هو أسوأ كابوس بالنسبة لأوكرانيا". وينتمي السيناتور عن ولاية أوهايو إلى جناح من الحزب الجمهوري لا يعتقد أن أوكرانيا مشكلة أمريكا.

وزاد: "ونظراً للثقل الفكري الذي يتمتع به اليمين الجديد، فإن هذا الحشد سوف يقطع الإمدادات عن كييف ويجد تفسيرا لضم بوتين لأوكرانيا".