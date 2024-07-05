داعم بارز لأوكرانيا.. من هو وزير دفاع بريطانيا الجديد؟

تضمنت التشكيلة الحكومية التي أعلنها رئيس وزراء بريطانيا المكلف، كير ستارمر، اسم جون هيلي لمنصب وزارة الدفاع، وهو آخر منصب شغله بحكومة الظل في البرلمان البريطاني، ويُعرف بأنه داعم كبير لأوكرانيا والأمن الأوروبي.

جون هيلي، البالغ من العمر 64 عاما، كان سابقا في حكومة رئيس الوزراء توني بلير، بمنصب وكيل وزارة الدولة البرلمانية من عام 1997 إلى عام 2001، كما تولى منصب وزارة الاقتصاد والخزانة من عام 2002 إلى عام 2005، ثم عاد وحمل الحقيبة ذاتها حتى عام 2007.

ولم تقتصر المناصب التي تقلدها وزير الدفاع الجديد عند هذا الحد، إذ تولى حقيبة وزارة الدولة في الحكومة المحلية من عام 2007 إلى عام 2009، ووزير دولة للإسكان والتخطيط من عام 2009 إلى عام 2010، إضافة لعضوية البرلمان عن منطقة وينتوورث وديرن لنحو 27 عاما.

في عام 2010، عُين وزيرا للصحة في حكومة الظل، لكنه تنحى بعد عام واحد، ثم شغل منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان في حكومة الظل من عام 2016 إلى عام 2020.

موقفه من أوكرانيا

بعد انتخاب كير ستارمر زعيمًا لحزب العمال، تم تعيين هيلي وزيرًا للدفاع في حكومة الظل في عام 2020.

وأبدى وزير الدولة للدفاع في حكومة الظل دعمه لأوكرانيا في الحرب مع روسيا في عام 2022، وأيد دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، والتزم مواصلة دعم الدولة السوفيتية السابقة في أي حكومة عمالية مستقبلية.

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وفي مايو/ أيار 2024 الماضي، زار هيلي كييف رفقة مسؤولين آخرين في حكومة الظل، وأعلن من هناك التزام العماليين تجاه أوكرانيا والأمن الأوروبي.

وتعهد آنذاك بزيادة الإنفاق العسكري والتعاون مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بشأن الأمن والدفاع.

وصوت هيلي لصالح المشاركة البريطانية في حرب العراق عام 2003، لكنه أكد عام 2024 أن قرار الذهاب إلى الحرب "لم يكن سليمًا في ذلك الوقت"، وقال إن الدرس المستفاد هو أن التدخل العسكري لا يمكن أن يحقق نتيجة ناجحة من دون متابعة دبلوماسية واقتصادية وأمنية كافية.

حياته

ولد هيلي في ويكفيلد، وهو ابن أيدان هيلي الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، ودرس العلوم الاجتماعية والسياسية في كلية كريست.

عمل وزير الدفاع الجديد صحفيًا، ونائبا لرئيس تحرير للمجلة الداخلية في قصر وستمنستر، لمدة عام في 1983.