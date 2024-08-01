رفضت محكمة استئناف في نيويورك، الخميس، طعناً من دونالد ترامب في أمر حظر النشر في قضيته الجنائية التي أدين فيها الرئيس الأمريكي السابق في مايو/ أيار باتهامات تتعلق بأموال دُفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها.

ويعني القرار، الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مانهاتن، أن المرشح الجمهوري للرئاسة لا يمكنه التعليق علناً على المدعين العامين وآخرين على صلة بالقضية حتى يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه في 18 سبتمبر/ أيلول، أي قبل 7 أسابيع من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال محامو ترامب إن أمر حظر النشر ينتهك حق ترامب في حرية التعبير وفقاً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي، وفق "رويترز".

وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب في بيان "أمر حظر النشر غير أمريكي بشكل صارخ".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/ إبسوس" ونشر، الثلاثاء، أن ترامب يخوض سباقاً متقارباً مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، التي من المتوقع أن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وحصلت هاريس على 43% من تأييد الناخبين المسجلين متقدمة على ترامب الذي حصل على 42%، وهو فارق طفيف يقع في نطاق هامش الخطأ.

وفرض القاضي أمر حظر النشر قبل أسابيع قليلة من بدء المحاكمة في 22 أبريل/ نيسان قائلاً إن سجل ترامب في الإدلاء بتصريحات تنطوي على تهديد قد يقوض المحاكمة.

وأدانت هيئة المحلفين ترامب في 34 اتهاماً جنائياً تتعلق بتزوير سجلات تجارية، لإخفائه دفع محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وكانت هذه هي أول محاكمة لرئيس أمريكي في اتهامات جنائية.