اعتقلت الشرطة اليونانية، بناء على مذكرة دولية، إسرائيليا هاربا، أدين بالسرقة في إسرائيل، وأصدرت الأخيرة بحقه "إشعارا أحمر".

وقالت الشرطة إن الشخص المعتقل، البالغ من العمر 36 عامًا، على ذمة تحقيق لديها بشأن ضلوعه في هجوم بالقنابل، بعد ورود معلومات من السلطات الإسرائيلية.

وأضافت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن إسرائيل طلبت القبض عليه لتنفيذ حكم بالسجن 25 شهرا بتهم سرقة، مبينة أنه مطلوب أيضا على ذمة تحقيق في إسرائيل "لتورطه في محاولة قتل عبر هجوم بالقنابل استهدف شخصا آخر".

وأشارت وثائق قضائية إلى أن الشرطة اليونانية تلقت تنبيها من الشرطة الدولية "الإنتربول" نيابة عن إسرائيل في الـ5 من شهر أغسطس/آب الجاري، يفيد بإصدار "إشعار أحمر" ضد المتهم، وجاء في الإشعار أنه يسافر بجواز سفر مزور.

واكتشفت الشرطة أن الشخص المطلوب وصل إلى اليونان في الـ20 من شهر يوليو/تموز الماضي، مستخدما وثيقة مزورة.

وقالت إنه ألقي القبض عليه أمام مطعم في كنيس يهودي بوسط أثينا في الـ6 من شهر أغسطس/آب الجاري، كما جاء في الوثائق أنه مثل أمام ممثلي ادعاء يونانيين أمروا باحتجازه.