تداول مستخدمون وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أن 3 رجال أعمال أوكرانيين شاركوا في تمويل حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

ويعرض الفيديو الذي حمل علامة شبكة "بي بي سي" البريطانية، تقريرا ومزاعم على لسان مجموعة "بيلينغكات" المتخصصة بالتحقيقات، أن 3 من أغنى رجال الأعمال في أوكرانيا قدموا لترامب مبلغ 8 ملايين دولار لمحفظة العملات المشفرة الخاصة به.

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وأشار مقطع الفيديو إلى أن هذا التمويل جاء بعد محاولة اغتيال ترامب، السبت الماضي، في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، بهدف "إقامة علاقات" معه.

التضليل

لكن بعد التحقق من الفيديو، تبين عدم صحته، وفق ما نقلته "رويترز".

من جانبها أكدت أولغا روبنسون من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عبر حسابها في منصة "إكس" إن "مقطع الفيديو لم ينشر من قبل الهيئة.

وقالت مجموعة "بيلينغكات" إنها لم تنشر أي تحقيق يتعلق بتمويل حملة ترامب من أموال رجال أعمال أوكرانيين.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا المقطع يعطي مثالا عن "المحتوى المضلل" والذي يستخدم شعارا لجهة إعلامية معروفة، ويستخدم السرد السمعي والبصري في محاكاة ما تقدمه شبكات الأخبار بهدف نشر مزاعم كاذبة، وفق تعبيرها.