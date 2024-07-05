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بين اليمين وعدم اليقين.. الغموض يلقي بظلاله على الانتخابات الفرنسية

بين اليمين وعدم اليقين.. الغموض يلقي بظلاله على الانتخابات الفرنسية
أنصار الائتلاف اليساري في الانتخابات الفرنسيةالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 4:23 م

تختتم فرنسا، اليوم الجمعة، حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد إما تحت سيطرة اليمين المتطرف وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تنتهي الحملة الانتخابية رسمياً في منتصف الليل (الجمعة الساعة 22:00 ت غ)، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يعتبر إحدى ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد سبع سنوات من رئاسة إيمانويل ماكرون.

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وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته، غابريال أتال، عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكداً أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة "للوقت اللازم" إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.

ومن المحتمل أن تنتهي الانتخابات، وتصدر النتائج دون أن يُعرف من سيحكم فرنسا، وذلك قبل شهر من دورة باريس للألعاب الأولمبية التي تجري بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.

ومنذ قرار الرئيس المفاجئ حل الجمعية الوطنية بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من حزيران/يونيو، أكدت التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني، الذي يأمل الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل.

غير أن الخوف من قيام حكومة برئاسة اليمين المتطرف، دفع بعد مفاوضات شاقة إلى تشكيل "جبهة جمهورية" جديدة، مع انسحاب حوالي 200 مرشح من اليمين ويمين الوسط واليسار لقطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني في الدورة الثانية.

ونددت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، بتشكيل "حزب واحد" يجمع "الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب".

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" ونشرت نتائجه الخميس أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصلون على 210 إلى 240 مقعداً، بفارق كبير عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعداً.

وسيحل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في المرتبة الثانية، يليه المعسكر الماكروني ثم اليمين الجمهوري، إنما بدون غالبية واضحة.

وأعلن رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا (28 عاماً)، الطامح لتولي رئاسة الحكومة مساء الخميس: "إما يحصل التجمع الوطني على غالبية مطلقة، ويصبح بإمكاني منذ الأحد الشروع في مشروع النهوض الذي أحمله... أو تدخل البلاد في حالة شلل".

وتجمع الجبهة الرافضة للتجمع الوطني أحزاباً وسياسيين من توجهات مختلفة تماماً تشمل قسماً كبيراً من العالم السياسي، وكذلك نقابات وحتى رياضيين.

فرنساالانتخاباتاليمين المتطرف

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