قال أليكسي سميرنوف، الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق الحدود في المنطقة.

وأضاف سميرنوف وفقا لوكالة "رويترز"، أن قصفا أوكرانيا أصاب خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في كورسك.

وأسقطت الدفاعات الروسية 34 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال الساعات الأخيرة على مقاطعتي كورسك وبيلغورود جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان الوزارة، أن الدفاعات الروسية أسقطت الليلة الماضية 11 مسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وصباح اليوم أسقطت 13 مسيرة فوق مقاطعة كورسك و9 فوق بيلغورد.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف مقتل مدني جراء هجوم مسيرة استهدفت سيارته في قرية نوفوسترويفكا-فتورايا بمنطقة غرايفورونسكي في المقاطعة.