أردوغان: احتمال الصراع بين روسيا والناتو "مقلق"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "احتمال نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا مقلق بلا شك".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس الذي يشارك في قمة الناتو، وبلاده عضوة فيه، أنه "يجب تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى هذه العاقبة".

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وتأتي تصريحات أردوغان على خلفية التصعيد الذي ارتفعت حدته بعد إعلان الناتو عن إرسال مقاتلات إف 16 لأوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو بأنه "تهديد خطر"، وقال الكرملين، إن الناتو أصبح "منخرطاً بشكل كامل" في الصراع في أوكرانيا، وأكد أنه يدرس "تدابير" لاحتواء هذا "التهديد الخطر".

ويختتم الناتو اجتماعاته، مساء اليوم الخميس، في العاصمة الأمريكية بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي.