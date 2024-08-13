بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منزعجا خلال إسهاب مسؤول روسي في الحديث عن تقدم القوات الأوكرانية، قبل أن يقوم بمقاطعته.

وكان القائم بأعمال الحاكم الإقليمي في منطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، يتحدث خلال اجتماع عبر الفيديو مع مسؤولي الدفاع الاثنين، عن سيطرة الجيش الأوكراني على 28 بلدة وقرية في منطقة كورسك الحدودية الروسية، ما دفع سدس سكانها إلى الفرار.

وقال سميرنوف إن القوات الأوكرانية توغلت على الأقل 12 كيلومتراً في كورسك وسيطرت على منطقة حدودية بعرض 40 كيلومتراً.

وقام بوتين بمقاطعة المسؤول الروسي قائلاً إنّ هذا أمر "يقيّمه الجيش"، داعيا إياه إلى الانتقال للحديث عن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومساعدة الناس".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد توغل قواته في الأراضي الروسية.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني، أوليكساندر سيرسكي: "حتى الآن، ما يقرب من 1000 كيلومتر مربع من أراضي الاتحاد الروسي تحت سيطرتنا".

ومن جهته أقر بوتين بأن القتال قد ينتشر في روسيا، وقال لحاكم منطقة بريانسك المجاورة إنه إذا كانت الأمور هادئة هناك الآن "فهذا لا يعني أن الوضع سيبقى على حاله غداً".

وأضاف بوتين أنّ أوكرانيا ستواصل الهجمات لمحاولة زعزعة استقرار الوضع السياسي في البلاد.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أنّ التوغل الأوكراني يعتبر أكبر عملية هجومية داخل روسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط عام 2022.

وتعد هذه المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يسيطر فيها جيش أجنبي على جزء من أراضي روسيا، وقد أرسلت روسيا تعزيزات لمحاولة قمع الهجوم المفاجئ عبر الحدود من أوكرانيا.