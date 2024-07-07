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وسائل إعلام إيرانية تنشر صورة "مذهلة" لشبيه بزشكيان

وسائل إعلام إيرانية تنشر صورة "مذهلة" لشبيه بزشكيان
بزكشيان بين مجموعة من أنصارهالمصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 4:27 ص

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء السبت، صورة لناخب إيراني يشبه الرئيس المنتخب عن التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي فاز بالجولة الثانية يوم الجمعة الماضي أمام منافسه المتشدد سعيد جليلي.

ونشرت وكالة أنباء "خبر أون لاين" صورة لأحد الناخبين من سكان مدينة "خوي" التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

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ووصفت الوكالة الإيرانية الشبه بين الناخب الإيراني وبزشكيان بـ"المذهل"، دون الكشف عن إسم وعمر الناخب.

ومدينة خوي هي ثاني أكبر مدينة بعد أرومية مركز محافظة أذربيجان الغربية ويتحدث معظم سكان خوي اللغة التركية الأذربيجانية ويتحدث بعض الأشخاص أيضًا اللغة الكردية الكرمانجية.

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 وفاز بزشكيان وهو نائب في البرلمان الحالي عن مدينة تبريز الآذرية بمنصب رئاسة الجمهورية في الجولة الثانية بعد منافسة مع المتشدد جليلي.

وحظي بزشكيان بدعم واسع من التيار الإصلاحي بزعامة الرئيس الأسبق محمد خاتمي وزعيم المعتدلين الرئيس السابق حسن روحاني.

وتقدم بزشكيان على جليلي في المدن الآذرية في إيران وفق نتائج الانتخابات الرئاسية، ورفع بزشكيان ضمن حملته انهاء حالات التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران.

إيران

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