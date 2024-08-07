قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة على نيويورك وواشنطن تستحق أن ترى من يشتبه بأنهم مدبروها يمثلون أمام المحكمة.

وبحسب رويترز، فقد جاء تصريح أوستن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بينما كان يبرر قراره إلغاء اتفاقات للإقرار بالذنب يوم الجمعة كان قد تم التوصل إليها مع خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر أيلول، واثنين من شركائه المحتجزين في معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا.

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كما أعفى أوستن حينها سوزان إسكالييه، التي تشرف على محكمة الحرب التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) في جوانتانامو، من سلطتها في إبرام اتفاقات قبل المحاكمة في القضية، وتولى هذه المسؤولية بنفسه.

وتعني الخطوة التي اتخذها أوستن أن الثلاثة قد يواجهون محاكمة في نهاية المطاف تفضي إلى عقوبة الإعدام.