كييف تتعهد بوقف هجوم كورسك بشرط "السلام العادل"

أكدت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف هجماتها عبر الحدود إذا وافقت موسكو على "سلام عادل"، وفق فرانس برس.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي في مؤتمر صحافي: "سرعة موافقة روسيا على سلام عادل سيعجل في وقف هجمات قوات الدفاع الأوكرانية على روسيا".

ومن جهتها، أعلنت روسيا أنها أحبطت هجمات أوكرانية جديدة في منطقة كورسك الحدودية، إذ أطلقت كييف هجومًا بريًّا بدأ قبل أسبوع.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في إيجازها اليومي بأنها "أحبطت محاولات مجموعات متحركة تابعة للعدو على متن مركبات مدرعة لتحقيق اختراق في عمق الأراضي الروسية" حول عدد من القرى.

وتوعدت موسكو، الأحد، بالرد على ضربات أوكرانية في مدينة كورسك الروسية التي تشهد عملية توغل لقوات كييف منذ 8 أيام.