رفض السيناتور جيه دي فانس مخاوف وانتقادات بعض النواب الذين يصفونه بأنه "اختيار خاطئ" لمنصب نائب الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة، معتبراً الانتقادات "وسام شرف".

وواجه فانس ضغوطاً للرد على الانتقادات، خلال مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز"، حيث سألته المذيعة: "يقول بعض الناس إنك كنت الاختيار الخاطئ لمنصب نائب ترامب. ماذا ستفعل حيال ذلك؟".

وضحك فانس بهدوء وقال: "أدرك أن هناك الكثير من الناس، حتى في لحزب الجمهوري وبالتأكيد في أقصى اليسار، لا يحبون حقيقة أن دونالد ترامب اختارني".

وأضاف: "أنا في الواقع أعتبر انتقاداتهم وسام شرف لي. بالطبع، سوف تهاجم وسائل الإعلام أشخاصاً تخشاهم أكثر من غيرهم، وأعتقد أن وسائل الإعلام ستهاجم الأشخاص الذين يستطيعون إيصال رسالة الرئيس ترامب بفعالية أكبر لشريحة أوسع من الناخبين".

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وأضاف فانس: "نشأت كطفل فقير. لم أنحدر من عائلة سياسية أو ثرية. شققت طريقي خلال الكلية، ومن خلال سلاح مشاة البحرية، وفي النهاية وصلت إلى منصب نائب دونالد ترامب".

وأردف: "أعتقد أن هذه قصة يمكن أن يتعاطف معها الكثير من الأمريكيين العاديين. أنا لست مصدومًا من أن الكثير من وسائل الإعلام من داخل الحزام لا يحبونني، لكن المشكلة في سياساتهم. بالطبع، هم لا يحبونني؛ لأننا نترشح لإصلاح ما أفسدوه".