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"لنحطم سقف الزجاج".. هيلاري كلينتون تدعو لانتخاب هاريس رئيسة لأمريكا

"لنحطم سقف الزجاج".. هيلاري كلينتون تدعو لانتخاب هاريس رئيسة لأمريكا
هيلاري كلينتونالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
20 أغسطس 2024، 5:57 ص

دعت المرشحة السابقة إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون، في اليوم الأول من المؤتمر العام للحزب الديموقراطي في شيكاغو إلى انتخاب امرأة للمرة الأولى رئيسة للولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة "تشهد الولايات المتحدة أمرا عملنا من أجل تحقيقه وحلمنا به منذ فترة طويلة"، وفق فرانس برس.

ودعت كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب قبل 8 سنوات، الأمريكيين إلى تجسيد حلمها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، موعد الانتخابات المقبلة، و"تحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة" من خلال التصويت لكامالا هاريس.

وأضفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس زخما وحماسة على الحملة الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وحلولها مكانه.

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 إلا أن هيلاري كلينتون حذرت الديموقراطيين قائلة "لا تشتتوا التركيز  ولا تناموا على أمجادكم، فخلال الأيام الـ78 المقبلة علينا أن نعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى".

خلال حملتها الانتخابية في العام 2016، كانت استطلاعات الرأي تتوقع فوز هيلاري كلينتون أمام دونالد ترامب وقد نالت غالبية الأصوات على الصعيد الوطني إلا أنها فشلت في الفوز بغالبية الناخبين الكبار الضرورية.

وحملت كلينتون على المرشح الجمهوري الذي يترشح للمرة الثالثة، وقالت "هو أول شخص يترشح لانتخابات رئاسية وهو مدان ب34 جريمة" في إشارة إلى إدانة ترامب جنائيا في نيويورك في ما شكل سابقة لرئيس أمريكي.

وأيد الحضور هذه الإشارة وعلت صيحات تطالب بسجن الرئيس السابق دونالد ترامب.

سياسةالانتخابات الأمريكية

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