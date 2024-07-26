هاجمت مسيّرات روسية لليلة الثانية على التوالي ميناء إسماعيل الأوكراني، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الخميس، ما أدى إلى تأهب في رومانيا حيث عُثر على حطام نجم عن ضربات وجّهت الأربعاء.

ومنذ انسحابها العام الماضي من اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، كثّفت موسكو هجماتها على مناطق في جنوب أوكرانيا تعدّ أساسية لنقل البضائع.

وأعلنت سلطات ميناء إسماعيل "تضرّر البنى التحتية المرفئية" وجرح مدنيَّين، وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 38 مسيّرة متفجّرة إيرانية الصنع، وأعلن إسقاط 25 منها، وفق "فرانس برس".

وأفاد سلاح الجو بـ"فقدان أثر ثلاث مسيرات شاهد بعدما عبرت الحدود مع رومانيا".

أهمية الميناء

وميناء إسماعيل وغيره من الموانئ المطلة على نهر الدانوب ضمن المسارات الهامة لأوكرانيا لاستيراد الوقود.

ويزداد الطلب على الوقود في أوكرانيا؛ نظرا لأن المشاريع التجارية والسكان يعتمدون بشكل كبير على المولدات لإنتاج الكهرباء في أثناء فترات انقطاع الكهرباء الطويلة.

ومنذ مارس، تكثف روسيا هجماتها الجوية بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة الأوكراني وغيره من البنى التحتية للطاقة، مما أدى إلى إيقاف نشاط نحو نصف قدرة التوليد المتاحة مع انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة في أنحاء البلاد.

وكان هجوم شنّته روسيا الأربعاء قد أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص في المنطقة الواقعة على نهر الدانوب.

على الضفة المقابلة، استفاق سكان القرى الرومانية على دوي الانفجارات، أو على وقع تنبيهات جهاز الإنذار الهاتفي.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم استنفار طائرات تابعة للقوات المسلحة الفنلندية متمركزة في قاعدة لحلف شمال الأطلسي.

وأتاحت عمليات بحث أطلقت الأربعاء "لتحديد أماكن مخلفات قد تكون سقطت على تراب الوطن"، العثور على شظايا مسيّرة شاهد "من أصل روسي، نوع غيران 1/2"، قرب قرية بلاورو.

وأضافت الوزارة أن "البحث مستمر ليشمل المنطقة بأكملها"، مشيرة إلى أنها غير مأهولة.

ودانت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو في منشور على منصة إكس "الهجمات الشائنة" الجديدة التي شنتها موسكو، وقالت إنها أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي بالعثور على حطام.