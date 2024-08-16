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لحظة تدمير مسيّرة روسية لمدرعة أوكرانية في "كورسك" (فيديو)

لحظة تدمير مسيّرة روسية لمدرعة أوكرانية في "كورسك" (فيديو)
مسيرة "لانسيت" الروسية
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2024، 9:37 ص

نشرت وزارة الدفاع في روسيا، مقطع فيديو يوثق تدمير مسيرة "لانسيت" مدرعة أوكرانية على مقاطعة كورسك الحدودية.

وفي الـ6 من شهر آب/أغسطس الجاري، شنت القوات الأوكرانية هجومًا مباغتًا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا.

 

 

وأدى الهجوم الأوكراني إلى مقتل 12 مدنيًا وإصابة 121 آخرين بينهم 10 أطفال، فيما أجلَت السلطات أكثر من 120 ألف شخص عن المناطق المعرضة للخطر بالمقاطعة.

وبلغت خسائر قوات أوكرانيا في هجومها المباغت حتى الآن نحو 2640 قتيلاً، و37 دبابة وعشرات المركبات المدرعة والأسلحة والمدافع.

وبينما يواصل الجيش الروسي القضاء على القوات المهاجمة، تواصل المروحيات الروسية تمشيط المنطقة، وتوجيه ضربات لقوات كييف في العمق المحاذي لمنطقة الاعتداء.

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 وتستطيع مسيرات "لانسيت" الروسية التحليق لمدة 40 دقيقة في الجو، وقطع مسافات تصل إلى 40 كيلو متر، وحمل رؤوس حربية يصل وزنها إلى 3 كيلوغرامات.

كما يمكن لمسيّرات "لانسيت" القيام بمهام الاستطلاع والعمل كمسيرات انتحارية، ويمكن توجيهها أثناء تحليقها من خلال إحداثيات (GPS)، أو من خلال الكاميرات.

روسيا

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