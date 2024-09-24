ظريف: طهران لا تسعى للحرب ومستعدون لبدء المفاوضات النووية

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن طهران "لا تسعى إلى الحرب".

وأضاف: "مستعدون لبدء المفاوضات النووية إذا كانت الأطراف الأخرى جاهزة".

وذكر ظريف، الذي يزور نيويورك برفقة الرئيس مسعود بزشكيان للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حديث لقناة "إم بي سي" الأمريكية: "لقد مارسنا ضبط النفس بعد اغتيال (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية)، ولكن لنا الحق في الرد في أي وقت على هذا العمل الإرهابي".

وأكد ظريف أن "إيران سوف تنتقم بالطريقة التي تختارها رداً على اغتيال هنية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة الإيرانية مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب في غزة".

وتابع ظريف بالقول "نحن لا نسعى للحرب، ولكننا سندافع عن أنفسنا، ومن الواضح أن هذا (اغتيال هنية) كان عملاً من أعمال إرهاب الدولة، وكان انتهاكًا واضحًا لسيادتنا وسلامة أراضينا".

على صعيد آخر، اعتبر ظريف أن انسحاب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران العام 2018 "ناتج عن خطأ في حسابات إدارة ترامب".

وأضاف "نريد أن نتحرك نحو عالم أكثر سلاما واستقرارا لمواطنينا ولمواطني الدول الأخرى".