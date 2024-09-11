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ما حقيقة ارتداء هاريس "سماعة أذن" مدمجة بقرط اللؤلؤ خلال المناظرة؟

ما حقيقة ارتداء هاريس "سماعة أذن" مدمجة بقرط اللؤلؤ خلال المناظرة؟
ترامب وهاريس خلال المناظرةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 سبتمبر 2024، 7:39 م

فند ناشطون ووسائل إعلام أمريكية شائعات بثها مؤيدون لدونالد ترامب، حول استخدام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لسماعات أذن للتواصل مع مساعديها خلال مناظرتها الأخيرة مع المرشح الجمهوري.

وبدأت القصة عندما نشر حساب مؤيد لترامب منشورا قال فيه إن "هاريس كان يتم توجيهها باستخدام سماعات أذن مدمجة في قرط اللؤلؤ أثناء المناظرة الرئاسية".

وقارن المنشور بين القرط الذي ارتدته هاريس و"الأقراط الصوتية NOVA H1" وهي سماعات أذن لاسلكية مدمجة في زوج من الأقراط.

 

 

وردًا على هذا الجدل، قالت تقارير إن هاريس لطالما كانت مهتمة بارتداء أقراط اللؤلؤ، حيث تم تداول صور لارتدائها ذات الأقراط في مناسبة أخرى.

 

 

فيما أكد ناشطون آخرون، أن القرط المثير للجدل، هو حقيقي  تنتجه شركة "تيفاني هاردوير".

 

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