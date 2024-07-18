أخبرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الرئيس جو بايدن بأن استطلاعات الرأي تظهر أنه لا يستطيع هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مؤكدة أن بايدن قد يدمّر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب، حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن"، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر المطلعة على تفاصيل المكالمة التي جرت بين الاثنين، إن الرئيس "رد بالرفض"، وأخبر بيلوسي بأنه "رأى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز"، فيما قال مصدر آخر إن الرئيس "اتخذ موقفا دفاعيا بشأن استطلاعات الرأي".

تأتي ذلك في وقت تتزايد الضغوط على بايدن، إذ ذكرت "إيه.بي.سي نيوز"، الأربعاء، أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أبلغ الرئيس جو بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي.