أبدت روسيا، اليوم الخميس، انفتاحها على المحادثات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، بعد أن أبلغت كييف بكين استعدادها للدخول في مفاوضات سلام.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "في الأساس، روسيا منفتحة على عملية التفاوض ولكن أولًا، نحتاج إلى فهم مدى استعداد أوكرانيا وما إذا كان لديها إذن بذلك من شركائها".

وأضاف بيسكوف :"في هذه المرحلة، يمكنك أن ترى أن هناك تصريحات متناقضة يُدلى بها والأمور ليست واضحة تماما".

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وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أبلغ نظيره الصيني وانغ يي في محادثات بمدينة قوانغتشو الجنوبية أمس الأربعاء، أن بلاده منفتحة على المحادثات مع روسيا إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بحسن نية.

لكن كوليبا قال إنه "لا يرى دليلاً عليه على ذلك حتى الآن".

وطرحت الصين في وقت سابق رؤية للسلام تضمنت 12 بندا لوقف الحرب المشتعلة منذ فبراير/ شباط 2022.