قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي، اليوم الاثنين، إن واشنطن "غير مستعدة" للمشاركة في المفاوضات مع طهران بـ"شكل جدي".

وأضاف نجفي في مؤتمر صحفي في مبنى الخارجية الإيرانية "إيران واصلت المفاوضات، ولكن بعد الاضطرابات في إيران حصل نوع من سوء التفاهم لدى الأطراف الغربية، وبعد انحسارها استمرت مفاوضات عمان".

وتابع: "المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا استمرت بشكل غير مباشر حتى اليوم، ولكن الأمريكيين غير مستعدين للمشاركة في المفاوضات بشكل جدي؛ بسبب القضايا الداخلية والنقاش الانتخابي".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة سوف تستمر مع تشكيل حكومة جديدة في إيران بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان.

وأضاف "إيران التزمت بالاتفاق النووي منذ البداية، ونفذت كافة التزاماتها، وأكد 15 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذنا لهذه الالتزامات، لكن دونالد ترامب هو من خرج من الاتفاق النووي بصورة غير قانونية وأعاد العقوبات".

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وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني "بالنظر إلى التطورات الأخيرة في أمريكا وانسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، علينا أن نرى كيف ستكون السياسة الأمريكية"، منوهًا "إيران لم تترك طاولة المفاوضات قط ونحن على استعداد لمواصلة المفاوضات".

وفيما يتعلق بوجود أموال إيرانية مجمدة في الخارج، قال "لا يوجد شيء اسمه أصول مجمدة في الخارج لا يمكننا استخدامها بأي شكل من الأشكال، بل هناك بعض العقبات، معظمها بسبب العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية".

بدوره، دعا رئيس مجلس قيادة المرحلة الانتقالية للحكومة الإيرانية الجديدة محمد جواد ظريف، إلى "كسر الحواجز التي تقف أمام الاتفاق مع مجموعة العمل المالي وخطة العمل الشاملة المشتركة".

ودعا ظريف الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية لمدة ثماني سنوات في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني إلى "الاعتذار للشعب بسبب تحمله المصاعب"، مشيرًا إلى أن "حكومة بزشكيان هي حكومة سلام وحكومة موجهة نحو الفرص، وليست حكومة موجهة نحو التهديد".