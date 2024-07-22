قتل 55 شخصا على الأقل، الاثنين، في انزلاقات تربة عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة غوفا في جنوب إثيوبيا، حسبما أفادت السلطات المحلية، مضيفة أن عمليات الإغاثة مستمرة.

وقال المسؤول في منطقة غوفا الإدارية دغماوي زريهون في بيان نشرته سلطات المنطقة حيث وقعت الكارثة، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية "تم العثور على أكثر من 55 جثة بعد انزلاقات التربة التي سبّبها هطول أمطار غزيرة صباح الاثنين، وقد ترتفع حصيلة الضحايا".

وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترًا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة.

وفي وقت سابق، أشار مسكير ميتيكو، كبير الإداريين في منطقة وريدا الريفية في غيزي-غوفا التي شهدت انزلاقات التربة إلى أن "البحث عن ناجين وجثث جار".

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وأضاف في بيان صادر عن سلطات غوفا أن نساء وأطفالا بين الضحايا.

وأظهرت صور نشرتها السلطات في منطقة غوفا سكانا تجمعوا عند سفح جبل يضم أشجاراً وأعشاباً انفصل عنه جزء كبير منه.

وبدا أيضًا أحد السكان يحفر طبقة سميكة من الطين الأحمر باستخدام أداة يدوية. ولم تظهر الصور وجود أي خدمة للطوارئ.