أعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الاثنين، دعمها لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخلافة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت بيلوسي في بيان: "اليوم، بفخر كبير وتفاؤل لا حدود له بمستقبل بلادنا، أؤيد نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وأضافت: "دعمي المتحمس لهاريس لمنصب الرئيس هو أمر رسمي وشخصي وسياسي"، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.

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وتابعت: "رأيت قوة كامالا هاريس وشجاعتها كمدافعة عن الأسر العاملة، لا سيما النضال من أجل حق المرأة في الاختيار. أنا شخصياً أعرف هاريس منذ عقود متجذرة في القيم القوية والإيمان والالتزام بالخدمة العامة".

وأشارت بيلوسي إلى أن "هاريس من الناحية السياسية، تتمتع بذكاء شديد وقادرة على الفوز في الانتخابات".



ونقلت (CNN) عن مصادر قولها إن هاريس وبيلوسي تحدثتا عبر الهاتف اليوم الأحد.