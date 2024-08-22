غرقت عبّارة تجارية تنقل خزانات محمّلة بالوقود، اليوم الخميس، في ميناء روسي مقابل شبه جزيرة القرم، بعدما أُصيبت إثر هجوم جوّي أوكراني.

وقالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار جنوب غرب روسيا، إنه "نتيجة الأضرار التي لحقت بها، غرقت العبَّارة في مياه ميناء قوقاز".

وحمّلت السلطات "نظام كييف" المسؤولية عن الهجوم، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

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وقالت السلطات المحلية، إن حريقًا شب في ميناء القوقاز بعد الهجوم الأوكراني، مشيرة إلى أنه يجري، حاليًا، تقييم حجم الحريق وأي خسائر بشرية محتملة.

ونشرت عدة وسائل إعلام روسية صورًا ومقاطع فيديو لما يبدو أنه الحريق وأعمدة الدخان الأسود المتصاعدة من الميناء، ولم يتسنَ لوكالة "رويترز" التحقق من صحة المقاطع على الفور.