أعلنت نقابات العاملين في مجموعة مطارات باريس، التي تدير مطاري "أورلي" و"شارل ديغول" بالعاصمة الفرنسية أنها تخطط للإضراب في 17 يوليو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة "لزيادة الضغط على الإدارة لتلبية المطالب المتعلقة بالأجور وظروف العمل"، وفق النقابات.

وتطالب النقابات بموارد إضافية لجميع موظفي المطارات، لقاء العمل خلال فترة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، وهي الفترة التي ستصحبها زيادة كبيرة في حركة المسافرين عبر المطارات، وفق تقديرها.

وكانت النقابات في هذه المجموعة التي تدير مطارات باريس الرئيسية شارل ديغول وأورلي، التابعة للدولة، دعت سابقا إلى إضراب في 19 مايو، ولم يتسبب الإضراب حينها في تعطيل كبير.

وسيكون المطاران البوابة الرئيسية لفرنسا للزوار الأجانب لمتابعة الألعاب الأولمبية، إذ يتوقع عبور ما يصل إلى 350 ألف شخص يوميًّا هناك خلال الألعاب، بالإضافة إلى معظم الرياضيين ومعدّاتهم.

ومن المتوقع أن يبدأ توافد الآلاف من الرياضيين ابتداء من 18 يوليو الجاري، عندما تفتح القرية الأولمبية، مع وجود محطة مؤقتة جديدة للأمتعة الكبيرة في شارل ديغول، للتعامل مع معدات مثل الكاياك، والدراجات أو أعمدة القفز بالزانة.

وطالبت النقابات، التي تمثل العمال في القطاع العام في فرنسا، بزيادة الأجور أو تقديم دعم إضافي للعمل خلال أولمبياد باريس.