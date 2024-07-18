وثق مقطع فيديو ظهور منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو يتجول بالمكان قبل تنفيذ العملية.

ونجا ترامب، من محاولة اغتيال، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، بعد إطلاق أعيرة نارية من مسافة تبعد نحو 150 مترا، باتجاه المنطقة التي كان يتحدث فيها، وإصابة أذنه.

وكشف في مقطع الفيديو ماذا كان يفعل منفذ محاولة الاغتيال، ويُدعى توماس ماثيو كروكس، قبل ساعة من إطلاقه النار على دونالد ترامب في التجمع الانتخابي، يوم السبت الماضي.

أخبار ذات علاقة ماذا كتب منفذ محاولة اغتيال ترامب على منصة "Steam"؟

وفي مقطع مصور مقتضب نشرته محطة "WTAE" المحلية التابعة لشبكة "ABC" الأمريكية، يظهر شخص في الخلفية يطابق مواصفات منفذ إطلاق النار.

وجرى تصوير المقطع بواسطة شخص كان حاضرا في التجمع الانتخابي بمدينة بتلر بولاية بنسلفانيا، حيث كان يحاول معرفة حجم الحشد الذي كان حاضرا.

ويمكن مشاهدة شخص في أعلى الزاوية اليمنى من الفيديو، وهو يرتدي ملابس بألوان فاتحة، ويتجول بالقرب من المبنى، الذي تسلقه كروكس لاستهداف ترامب.

كما يظهر مقطع الفيديو أن هناك عددا من رجال الشرطة في مكان قريب من المكان الذي كان يتجول فيه الشخص الظاهر في الخلفية، ويعتقد أنه كروكس.

وبعد حوالي ساعة من تسجيل الفيديو، تسلق كروكس سطح مبنى مجاور وأطلق النار على ترامب ببندقية من طراز "AR-15" قبل أن يُقتل برصاص قناص تابع لقوات الأمن الأميركية.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأحد، أن المهاجم الذي استهدف ترامب يدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما.

وكان توماس ماثيو كروكس على سطح مستودع على بعد 130 إلى 140 مترا من ترامب عندما أطلق عدة طلقات على الرئيس السابق قبل أن يطلق عليه عملاء الخدمة السرية النار ويقتلوه.