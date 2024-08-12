أعلن الاتحاد الأوروبي أن أربع دول ستوفد عناصر إطفاء إلى اليونان، بعدما طلبت المساعدة لمكافحة حريق غابات ضخم يستعر قرب أثينا.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية بالاز أوجفاري في بيان، الاثنين، إنه تم "تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية بطلب من السلطات اليونانية".

وأضاف أن إيطاليا وفرنسا والجمهورية التشيكية ورومانيا سترسل وحدات للمساعدة، وفق ما نقلته "فرانس برس".

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وفي سياق متصل، أمرت السلطات اليونانية، الاثنين، بإخلاء بلدات جديدة في ضاحية شمال شرق أثينا بعد إخلاء مدينة ماراثون التاريخية، بمواجهة حريق هائل اندلع الأحد، ويواصل الاتساع مقتربًا بسرعة من العاصمة.

وقال سيموس روسوس، رئيس بلدية شالاندري، إحدى أكبر المدن في شمال شرق أثينا، لقناة التلفزيون العامة "اي آر تي"، إنه طلب إخلاء الأحياء الأكثر قربًا من الحريق.

وأوضح: "بسبب اتجاه الرياح، قررنا إجراء عملية إخلاء وقائية (...) الحريق قريب جدًا".

وتم إخلاء ما لا يقل عن خمس بلدات صباح الاثنين، فضلا عن مستشفيين أحدهما للأطفال والآخر عسكري في بينتيلي على مسافة 15 كيلومترا شمال شرق العاصمة.