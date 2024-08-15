كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن "خنادق" قالت إن روسيا تعمل على حفرها لمنع القوات الأوكرانية من الاستمرار في التوغل في الأراضي الروسية.

وقالت الشبكة إنها رصدت إعلانات في روسيا تطلب عمالًا للمشاركة في حفر هذه الخنادق مقابل 1600 إلى 4000 آلاف دولار.

كما عرضت صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية قالت إنها تظهر مواقع الخنادق الروسية التي يجري العمل عليها.

ونقلت الشبكة عن مصدر أوكراني أن كييف تستهدف حاليًّا أربعة مواقع رئيسة في عمق الأراضي الروسية، "جميعها مطارات".

على الأرض، قال القائم بأعمال حاكم منطقة "كورسك" الروسية أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الخميس، إن السلطات في المنطقة قررت إخلاء مقاطعة جلوشكوف من السكان، وسط استمرار تقدم القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية، وفق رويترز.

وتقع المنطقة على الحدود مع أوكرانيا مباشرة، ويبلغ عدد سكانها نحو 20 ألفًا. وقال سميرنوف على تيليغرام إن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تنسق عملية الإجلاء.

وكانت أوكرانيا قالت يوم الأربعاء إن غزوها عبر الحدود تقدم لمسافة ما بين كيلومتر وكيلومترين داخل منطقة كورسك منذ بداية اليوم، وإن قواتها انتهت من إخلاء بلدة سودجا الحدودية الروسية من قوات موسكو.

وأشار مسؤولون روس إلى أنه تم إجلاء ما يقرب من 200 ألف شخص منذ بدء الهجوم.