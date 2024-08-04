قُتل 27 شخصا على الأقل، وأُصيب عشرات آخرون في اشتباكات في بنغلادش، اليوم الأحد، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق عشرات الألوف من المحتجين المطالبين باستقالة رئيسة الوزراء شيخة حسينة، وفق "رويترز".

وأعلنت وزارة الداخلية حظر التجول على مستوى البلاد حتى إشعار آخر، اعتبارا من الساعة السادسة مساء (1200 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها الوزارة مثل هذه الخطوة خلال الاحتجاجات الحالية التي بدأت الشهر الماضي.

أخبار ذات علاقة بنغلادش.. قائد الاحتجاجات يدعو لإقالة الشيخة حسينة ومحاكمتها

وتعد الاضطرابات، التي دفعت الحكومة إلى قطع خدمات الإنترنت، أكبر اختبار لها منذ الاحتجاجات الدامية التي أعقبت فوز الشيخة حسينة بفترة رابعة على التوالي في المنصب في انتخابات جرت في يناير/ كانون الثاني، وقاطعها حزب بنغلاديش الوطني، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.