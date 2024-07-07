انتخابات فرنسا.. أقاليم ما وراء البحار تحبط طموحات اليمين المتطرّف

شهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية انتخاب مرشح مناد باستقلال كاليدونيا الجديدة الأحد، بينما فاز اليسار في غويانا والمارتينيك وغوادلوب السبت، محبِطاً بذلك طموحات اليمين المتطرّف.

في ما يأتي، ما يجب معرفته عن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

كاليدونيا الجديدة



أصبح إيمانويل تجيباو، الأحد، أول مناد بالاستقلال يُنتخب نائباً منذ العام 1986 عن هذا الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وكان الرجل البالغ من العمر 48 عاماً والمبتدئ في السياسة، قد عزّز تقدّمه خلال الجولة الأولى في الدائرة الثانية، وفاز أخيراً بنسبة 57,44 في المئة من الأصوات وبفارق 13404 أصوات عن ألسيد بونغا اليميني وهو من غير الاستقلاليين. ويعدّ النائب الجديد أحد المرشّحين المدعومين من الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة".

وإيمانويل تجيباو هو ابن زعيم الكاناك الكبير جان ماري تجيباو الذي اغتيل في العام 1989. ووُضع شقيقه جويل قيد الحبس الاحتياطي في حزيران/يونيو للاشتباه في دوره في أعمال الشغب التي شهدها الأرخبيل في منتصف أيار/مايو.

وفي الدائرة الأولى التي تضمّ نوميا، فاز النائب الموالي للسلطة نيكولاس ميتزدورف الذي قدّم مشروع قانون دستوري بشأن توسيع حق التصويت في الانتخابات الذي كان وراء اندلاع أعمال عنف. وحصل ميتزدورف على 52,41 في المئة من الأصوات في مقابل المرشّحة المنادية بالاستقلال أوميريا نيسيلين.

وكما هو الحال في مختلف أنحاء فرنسا، كانت نسبة المشاركة مرتفعة حيث بلغت 71,35 في المئة، وهو مستوى لم يتمّ بلوغه في الانتخابات التشريعية منذ العام 1981.

غوادلوب



أُعيد انتخاب النواب اليساريين المنتهية ولايتهم في الدوائر الانتخابية الأربع في غوادلوب، في مواجهة خصوصا مرشّحَين من التجمّع الوطني (يمين متطرّف) حقّقا تقدّماً بتأهّلهما إلى الجولة الثانية.

وهُزم رودي تولاسي الذي يرأس حزب التجمّع الوطني في غوادلوب بعد فوزه في الانتخابات الأوروبية في التاسع من حزيران/يونيو. وكان هذا الأخير قد اقترب من الفوز في الانتخابات التشريعية للعام 2022 بحصوله على حوالي 48 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية.

غويانا



أُعيد انتخاب النائبَين المنتهية ولايتهما عن غويانا والمدعومَين من الجبهة الشعبية الجديدة، في ظلّ مشاركة منخفضة بلغت 24,95 في المئة.

في الدائرة الأولى، فاز المرشّح جان فيكتور كاستور بفارق كبير ضدّ مرشّح مستقل. وفي الدائرة الثانية، أُعيد انتخاب دافي ريمان نائباً في الجمعية الوطنية، رغم أنّه كان المرشّح الوحيد بعد انسحاب المرشّحة المستقلّة.

المارتينيك



حقّق النائب المنتهية ولايته جان فيليب نيلور (الجبهة الشعبية الجديدة) فوزاً ساحقاً (86,58 في المئة) على منافسه في حزب التجمّع الوطني. كذلك، حصل النائبان عن الجبهة الشعبية الجديدة المنتهية ولايتهما جيوفاني وليام ومارسيلين نادو على عدد كبير من الأصوات.

وحقّقت المرشّحة الاشتراكية بياتريس بيلاي مفاجأة في الدائرة الثالثة بفوزها بنسبة 54,53 في المئة من الأصوات في مواجهة جوني حجار النائب المنتهية ولايته عن الجبهة الشعبية الجديدة الذي كان متقدّماً في الجولة الأولى.

وهذه المرة الثانية منذ العام 1988 التي لا يفوز فيها الحزب التقدمي في المارتينيك في هذه الدائرة.

بولينيزيا



في هذا الإقليم الشاسع في المحيط الهادئ، تواجَه في الانتخابات التشريعية مناصرو الحكم الذاتي مع المنادين بالاستقلال المنتهية ولايتهم في الدوائر الانتخابية الثلاث.

وفي الدائرة الثالثة، حافظت المنادية بالاستقلال مارينا ريد أربيلو على مقعدها بفارق بسيط (50,87 في المئة) على باسكال هايتي فلوس زوجة الرئيس السابق غاستون فلوس.

من جهته، فاز المرشّح الاستقلالي نيكول سانكي في الدائرة الثانية بحصوله على 55,88 في المئة من الأصوات في مواجهة النائب المنتهية ولايته ستيف شايو.

وفي الدائرة الأولى، فاز الاستقلالي من اليمين الوسط موراني فريبو من الجولة الأولى بحصوله على 54 في المئة من الأصوات، متقدّما على النائب الاستقلالي تيماتي لو غاييك الذي حصل على 35 في المئة من الأصوات.