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عقب نجاته.. ترامب يكشف خطته الجديدة لهزيمة بايدن

عقب نجاته.. ترامب يكشف خطته الجديدة لهزيمة بايدن
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحظة محاولة الاغتيالالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
14 يوليو 2024، 2:58 م

استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حادثة نجاته من محاولة الاغتيال في بنسلفانيا، السبت، ليتبنى خطابًا سيمثل شعاره الرئيس لهزيمة خصمه في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وفي أول تصريح له بعد نجاته قال ترامب، الأحد، إن "الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوّره".

وطالب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" الأمريكيين بالوحدة و"عدم السماح للشرّ بأن ينتصر".

وتابع: "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفًا واحدًا"، مشيرًا إلى أنه يتطلع "للتحدث لأمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن".

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا الأسبوع.

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وكان ترامب أُصيب برصاصة في أذنه في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي أمس السبت، وهو هجوم من المرجح أن يغيّر ملامح السباق الرئاسي هذا العام، ويثير تساؤلات كبيرة حول تدابير الأمن التي تم توفيرها لمرشح الحزب الجمهوري.

وفي اللحظات التي أعقبت إطلاق النار، تجمع أفراد الأمن المخصصين لترامب حوله لحمايته.

وسرعان ما ظهر ووجهه ملطخ بالدم، ولوَّح بقبضته في الهواء وهو يردد: "كفاح! كفاح! كفاح!".

وحدد مكتب التحقيقات الاتحادي هوية "الشخص المتورط" فيما وصفها بمحاولة اغتيال ترامب في بيان صدر، اليوم الأحد، وقال إنه يدعى توماس ماثيو كروكس (20 عامًا)، وإنه من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا.

ووفقًا لسجلات الناخبين بالولاية، فإنه مسجل ضمن ناخبي الحزب الجمهوري، بحسب ما أوردته "رويترز".

وقال جهاز الخدمة السرية في بيان إن ضباط الجهاز قتلوا المهاجم بعد أن فتح النار من على سطح مبنى يبعد نحو 140 مترًا عن منصة التجمع حيث كان ترامب يلقي كلمة.

وتم العثور على بندقية نصف آلية من طراز إيه.آر-15 بالقرب من الجثة.

أمريكا

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