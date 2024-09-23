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ارتفاع عدد المصابين في انفجار مدينة "فجر كرمسار" الإيرانية إلى 22

ارتفاع عدد المصابين في انفجار مدينة "فجر كرمسار" الإيرانية إلى 22
سيارة إسعاف في إيرانالمصدر: (أ ف ب)
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
23 سبتمبر 2024، 10:13 م

أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد الجرحى إلى 22 شخصا، جراء انفجارات شهدها مجمع صناعي في مدينة فجر كرمسار، شمال شرقي إيران، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا".

ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية أعقبها حريق في مصنع المكثفات النفطية في مدينة فجر كرمسار الصناعية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين.

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وقال رئيس إدارة الطوارئ والحوادث بجامعة العلوم الطبية والخدمات الصحية بمقاطعة سمنان، بيجمان قرائيان، إن "الحادث أدى حتى الآن إلى إصابة 22 شخصًا، من بينهم أربعة من رجال الإطفاء، نُقِلُوا إلى المستشفى، وإن هذا العدد لا يزال في ازدياد".

وأضاف أن "من بين المصابين 11 عاملا بمصنع الفجر الصناعي أُرْسِلُوا إلى طهران، اثنان منهم في حالة خطيرة.

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