لم تدعمه رسمياً.. نانسي بيلوسي تضغط على بايدن لتقرير مصيره

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، الأربعاء، إنه ينبغي للرئيس بايدن أن يقرر سريعاً ما إذا كان سيمضي قدماً في الانتخابات الرئاسية.

لكنّ بيلوسي، وهي حليفة الرئيس جو بايدن، لم تعبر بشكل قاطع عن دعمها لترشحه، وفق "رويترز".

وتشير تصريحات بيلوسي، التي لم تأخذ في الاعتبار تأكيد بايدن مراراً بأنه سيواصل السباق الرئاسي، إلى احتمال أن يواجه الرئيس موجة جديدة من الدعوات من الديمقراطيين للخروج من السباق.

وبعد أدائه المتعثر في المناظرة الرئاسية يوم 26 يونيو/ حزيران، يعمل الرئيس الأمريكي (81 عاماً) جاهداً على منع انسحاب أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس والجهات التي تمول حملته الانتخابية وغيرهم من الحلفاء السياسيين.

ويساور القلق كل أولئك إزاء احتمال خسارته في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني أمام الجمهوري دونالد ترامب (78 عاماً).

وقال بايدن مراراً إنه سيكون المرشح الديمقراطي، وسيسعى إلى هزيمة ترامب.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة (MSNBC) إنها تحث الديمقراطيين في الكونجرس الذين يساورهم القلق بشأن بايدن على الامتناع عن طرح ذلك علناً في الوقت الذي يستضيف فيه الرئيس زعماء حلف شمال الأطلسي في واشنطن هذا الأسبوع.

وأضافت: "لقد قلت للجميع. أيا كان ما تفكرون فيه، تحدثوا عنه على حدة، لكن لا داعي لطرحه علناً. ودعونا نرى ما ستؤول إليه الأمور هذا الأسبوع".

ووصفت بيلوسي الكلمة القوية التي ألقاها بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي بأنها "مذهلة".

وأحجمت بيلوسي عن التعبير على نحو صريح عما إذا كانت ترغب في أن يواصل بايدن السباق الرئاسي، وقالت: "أريده أن يفعل ما يقرر القيام به... ونشجعه على اتخاذ قراره (بسرعة) لأن الوقت ينفد".

وعند سؤال القائمين على حملة بايدن بخصوص تصريحات بيلوسي، أشاروا إلى رسالة بعثها بايدن إلى أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس يؤكد فيها التزامه القوي بمواصلة السباق الرئاسي والسعي لهزيمة ترامب.

وأشاروا أيضاً إلى تصريح أدلت به بيلوسي، الثلاثاء، بأنها "مؤيدة ثابتة" لبايدن.