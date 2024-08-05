لايزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبحث عن رئيس للوزراء، منذ حل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، فيما تعمل النخبة السياسية على اقتراح مرشحين للمنصب، خلفا لغابرييل أتال.

ومع اقتراب "الهدنة الأولمبية" من نهايتها، تتسارع المفاوضات، فما الصفات التي يبحث عنها ماكرون في رئيس الوزراء الفرنسي القادم؟

الباحث السياسي الفرنسي في معهد العلوم السياسية دومنيك رينيه، قال إن "المأزق السياسي لا يزال مستمرا، فالبلاد في منتصف الهدنة الأولمبية والسياسية التي طلبها الرئيس الفرنسي في 22 يوليو".

وأضاف رينيه، في حديث لـ"إرم نيوز": "إذا كان ماكرون أكد عدم تعيين رئيس للوزراء خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، فإنه أعطى موعداً في منتصف أغسطس"، داعياً القوى السياسية الجمهورية إلى استغلال هذا التوقف لتقديم "تنازلات".

وأوضح رينيه أنه فيما تتولى السلطة التنفيذية "الشؤون الجارية"، إلا أن المفاوضات مستمرة خلف الكواليس.

وأضاف رينيه: "إذا لم يتم الإعلان عن موعد محدد، فإن المسؤولين المنتخبين والوزراء سيعملون حتى منتصف أغسطس، أو اليوم الـ 19 منه".

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ووفقا للباحث السياسي الفرنسي، فإن ماكرون قد وضع شروطاً صارمة للمنصب لاستكمال الفترة المتبقية من ولايته.

وأوضح أنه من بين تلك الشروط أن يكون رئيس الحكومة شخصية توافقية لا تعرض الحكومة القادمة لخطر سحب الثقة، فضلا عن كونها شخصية قيادية تستطيع التوفيق بين أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف لسهولة تمرير الإصلاحات والقوانين في البرلمان.

أبرز الوجوه المحتملة

ومن جانبه، قال الباحث السياسي الفرنسي في معهد توماس مور، جون سيلفستر مونجريني، إن "الحقيقة هي أن الجبهة الشعبية الجديدة لليسار لا تزال تحاول فرض لوسي كاستيتس على ماكرون لتولي رئاسة الوزراء، لكنها تواجه رفضا قاطعا من الرئيس".

وأضاف في حديث، لـ"إرم نيوز"، أنه "في الوقت الحالي، يستغل ماكرون الهدنة التي أعلنها بنفسه، ويفكر ربما بعدد من الأسماء مثل كزافييه برتراند، رئيس مجموعة حزب الجمهوريين في إقليم أوت دو فرانس، وكذلك ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوزير السابق لنيكولا ساركوزي".

ورأى الباحث السياسي الفرنسي أن "اليميني الوسطي زافييه برتراند شخصية توافقية موهوبة، وسينجح في مهمة شبه مستحيلة، لإيجاد ائتلافات لتمرير النصوص داخل مجلس منقسم إلى ثلاث كتل، مع الإفلات من اقتراح سحب الثقة".

وتابع مونجريني: "لذلك يبحث ماكرون عن شخصية خارقة لإخراج فرنسا من المأزق السياسي الناشئ عن حل الجمعية الوطنية".