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"لن أسمح لقاتل بتعطيلي".. ترامب يعلن توجهه لولاية ويسكونسن

"لن أسمح لقاتل بتعطيلي".. ترامب يعلن توجهه لولاية ويسكونسن
دونالد ترامبالمصدر: AFP
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 7:27 م

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أنه "لن يسمح لقناص أو قاتل"، بتعطيل جدول أعماله، معلنا أنه سيتوجه الأحد إلى مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن التي تستضيف مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيعلنه مرشحا للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعد نجاته السبت من محاولة اغتيال.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية: "بسبب الأحداث الرهيبة بالأمس، كنت قررت أن أؤخر رحلتي إلى ميلووكي ليومين. لكنني لن أدع قناصا أو قاتلا يفرض عليّ تغيير البرنامج الزمني"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

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ويأتي المؤتمر، الذي سينعقد في الفترة من 15-18 الشهر الجاري، متزامنا مع تداعيات محاولة اغتيال ترامب في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما يكسب الحدث أهمية بالغة، ستجذب أنظار ليس ملايين الأمريكيين وحدهم، بل مئات الملايين عبر العالم.

وبعد ساعات من إصابته بحادثة إطلاق النار، ظهر ترامب إلى العلن، وقال إنه يتطلع للتحدث إلى الأمة من ويسكونسن.

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